Uma vila grega paradisíaca

A Vila Apokoron situa-se mais precisamente na ilha de Creta, a maior da Grécia. As cinco vilas estão localizadas no alto de uma colina no pequeno vilarejo de Gavalochori e tiram proveito das vistas estonteantes da paisagem natural do seu entorno. A arquitetura do complexo turístico de cinco vivendas apresenta forma simples e tradicional, com destaque para as superfícies revestidas de pedras, de cor salmão, que realçam o estilo rústico dos edifícios e dão unidade ao conjunto. As unidades são independentes e variam pouco na sua infra-estrutura. Portanto, em qualquer unidade o hóspede poderá desfrutar de total comodidade e se sentirá mais perto do paraíso do que jamais esteve.