Casa dos sonhos parece singela, mas tem muito estilo no interior

A abertura zenital, aquele corte no plano da cobertura da residência, traz luz natural para todos os ambientes, no pavimento térreo e também no pavimento superior. No banho do casal, além de iluminar o ambiente, a abertura zenital proporciona aos moradores banhos de banheira sob o céu estrelado, em noites de céu limpo. No banho predominam as superfícies neutras, paredes brancas e piso revestido de acabamento cimentício, mas detalhes em marcenaria, como a bancada do lavatório, dão um toque de aconchego ao ambiente.