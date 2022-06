42 fotos de fachadas incríveis em todos os estilos

É verdade que damos mais prioridade ao interior de nossa casa. Nunca se deve julgar um livro pela capa, e, principalmente no Brasil, a maior preocupação é não atrair olhares muito curiosos de ladrões.

Porém, é importante ressaltar que uma bela fachada é superimportante, já que é o cartão de visitas de qualquer moradia. A mágica passagem do lado de fora até o ingresso no hall deixa a primeira impressão para todos os convidados.

Além disso, uma bela recepção muda toda a energia do ambiente. Quem não gosta de entrar em uma casa maravilhosa, deixando todas as más vibrações do lado de fora? Confira abaixo diversas inspirações para mudar a sua fachada agora mesmo e deixar a sua casa tão encantadora por fora quanto por dentro!!

