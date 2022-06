Antes e depois: veja essa ruína virar uma casa chique!

Alrewas Architecture Ltd

A cozinha e a sala de estar são integradas e amplas, esta é verdadeiramente é a característica culminante deste projeto. As vigas expostas são do celeiro original e foram mantidas para que acrescentasse a rica história e natureza agrícola da casa.

A aparência rústica dos feixes são complementados pela parede de tijolos expostos, com janelas de batente tradicionais de frente para o jardim. Em contraste com as tradicionais paredes brancas, os armários dessa cozinha moderna acrescentam um toque ousado refletindo características rústicas e industriais.

Com todas as comodidades de um lar moderno, os ambientes interiores foram compostos com acessórios de qualidade, mas sempre enfatizando a natureza rústica e original dessa residência.