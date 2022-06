Uma casa de contrastes fantásticos!

Surpreendentemente o espaço interior da residência se rebaixa e se estreita para desaguar no jardim posterior. A fachada posterior da residência parece uma caverna com um arco moderno de concreto aparente marcando a transição entre o jardim externo e a área da varanda, contrastando bruscamente com a fachada frontal com traços lineares e painéis envidraçados. As Pedras robustas que parecem brotar do solo e escalar a cobertura curva realçam o aspecto rústico e a semelhança com a entrada de uma caverna. Porém, as pedras de fato funcionam como uma escada rústica e natural que dá acesso à cobertura verde, que funciona justamente como uma extensão do jardim e como área de lazer e recreação dos moradores. Imagina o sentimento de aventura das crianças ao escalarem as pedras em direção ao telhado verde?

