Jardins cobertos: uma opção com milhares de alternativas!

O jardim no terraço ou na varanda tem muitas vantagens. Entre elas, a possibilidade de contar com móveis e comodidades que criem um espaço de estar completo e relaxante. Além disso, um jardim pode ser aproveitado durante todo o ano em todas as horas.

Muitas vezes, o clima, seja ele quente, frio, chuvoso ou com muita ventania, acaba afastando as pessoas de curtir o jardim de casa. E talvez você seja daquelas pessoas que não querem lidar com insetos, grama, mosquitos ou o sereno. Portanto, não hesite em implementar uma cobertura para o seu jardim, seja ele pequeno ou grande.

Neste artigo vamos caminhar ao longo de um seleto grupo de jardins cobertos como estufas, varandas, terraços e pátios, que lhe darão grandes e boas ideias sobre como fazer em sua própria casa. Preste atenção nos materiais dos revestimentos e os tipos de plantas, assim como o mobiliário e acessórios. Dessa forma, você poderá aproveitar ao máximo as dicas dos designers criativos que andam pelo homify.