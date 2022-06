Uma casa futurista fenomenal!

No pavimento térreo estão situados a academia, home cinema e a casa de máquinas. No primeiro pavimento, estão situados os espaços de convivência, sala de estar, sala de jantar, cozinha, espaço lounge, além de um quarto de hóspedes. Os ambientes sociais estão integrados à área de lazer. No segundo pavimento estão situados duas suítes, mas em blocos separados. E, no terceiro pavimento está situado o home office do proprietário. No interior do espaço de convivência, o ambiente minimalista, marcado pelas superfícies brancas, pelos painéis amplos de vidro e pelo piso de madeira, explora as vistas para a natureza selvagem e para as montanhas circundantes. O mobiliário de linhas retas e design contemporâneo dialoga com a estilo minimalista do projeto.