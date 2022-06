Uma casa térrea de outra dimensão!

A lareira é um dos novos elementos adicionados à residência principal, para incrementar as qualidades estéticas e ambientais do ambiente. A lareia atende a dois ambientes, a sala íntima e a sala de estar do lado oposto. A sala íntima é incrementada também pelo piano de calda e, claro, pela paisagem natural incrível do parque natural situado na parte posterior da propriedade.

Assim como no projeto original, os ambientes são todos dispostos em um pavimento único. Contudo, devido ao declive natural do terreno o projeto teve que se acomodar em diferentes cotas do terreno.