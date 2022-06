Ideias de decoração com tijolinho aparente

Deixar os tijolinhos à vista como ferramenta para decoração de ambientes é uma maneira de utilizar o material bruto de forma inteligente. Nem sempre esse tipo de escolha remete ao estilo rústico. Há também conceitos revisitados que tem uma abordagem mais contemporânea.

Inclusive, o mercado dispõe de materiais diversos para recriar o look e não somente contar com a hipótese de que descobrirá uma parede feita de tijolos maciços ao descascá-la. Por exemplo, o efeito pode ser atingido revestindo alvenaria. Ou levantar paredes com materiais semelhantes, como as lajotas de palha e de argamassa comum, caiados como arremate.

Se você já os tem em casa, aprenda a valorizar esse tipo de matéria-prima. Para isso, siga as dicas de ambientes que usam desse artifício que a homify separou especialmente para você. Depois desse livro de ideias, será possível entender porque esse conceito é tão valorizado.