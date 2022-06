Como planejar uma cozinha rústica

O estilo rústico faz sucesso em todas as partes do mundo devido às suas características que proporcionam aconchego e acolhimento. Por isso mesmo, uma cozinha rústica pode ser o que você mais precisa para ter um ambiente caloroso e receptivo.

O estilo rústico é marcado pela decoração própria das antigas casas de campo, onde se usava muita madeira e materiais naturais, onde tudo era grande e confortável, onde as pessoas se sentiam protegidas e aninhadas em um espaço que exalava solidez e, ao mesmo tempo, delicadeza nos detalhes.

Lembre-se de que decorar uma casa – ou, no caso, uma cozinha – no estilo rústico exige a calma e a paciência próprias da vida na fazenda. Cada detalhe tem importância e deve ser pensado e pesquisado com a demora típica da vida no campo. Numa cozinha rústica, as paredes pedem materiais naturais, assim como o piso pede a madeira e outros revestimentos aconchegantes.

É preciso pensar muito bem nas portas e janelas, assim como nas cortinas, para se obter aquele ar romântico e acolhedor com que tanto se sonha. As bancadas têm que ter a marca do trabalho diário, na lida com as refeições cheirosas e nutritivas. E todos os acessórios e serviços de mesa devem ser escolhidos sem pressa, pensando sempre na beleza e na praticidade que se deseja apresentar no forno, no fogão e na mesa.

Não importa onde você viva, no campo ou na cidade, uma cozinha rústica pode trazer a todos essas mesmas sensações e contribuir para a convivência de qualidade. Saiba como planejar a sua cozinha rústica, seja ela grande ou pequena, e torne a vida da sua família um pouco mais natural e espontânea.