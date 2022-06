Encante-se com este apartamento em Vila Velha

Em um espaço comprido, o ambiente social foi montado, integrando a sala de estar e a de jantar. Ambos são ambientes modernos e sóbrios. Um grande painel de madeira – em que abre-se uma porta de correr – foi instalado na parede atrás da televisão. O rack é diferente do comum: em branco para contrastar com a madeira escura e suspenso no ar.

O sofá também é branco, mas outro item que chama atenção ainda na sala de estar é o tapete, formado por pequenos hexágonos beges, da mesma cor do piso.