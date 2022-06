Cobertura carioca é puro charme

Com dois filhos pequenos o casal de proprietários buscava um ambiente que fosse funcional e espaços apropriados para as crianças. O quarto do filho mais velho ganhou um toque colorido e divertido, ideal para uma criança que já decide os próprios gostos. Para maximizar a utilização do espaço, a escrivaninha ganhou um espaço atrás da cama e em frente a cama uma estante de nichos que é super funcional, para crianças com muitos brinquedos e livros.