Antes e depois: de sombria a moderna com um toque tropical

Nesta edição de Antes e Depois, a casa que a protagoniza é uma remanescente dos anos 1970, com cores pastéis apagadas e apenas um piso. A renovação do imóvel não parte do zero; na verdade, aproveita a velha estrutura, a amplia e, ainda, a moderniza com um toque tropical. A madeira vem com tudo e as cores quentes complementam com vibração a textura desse material natural e aconchegante.

Dê uma espiadinha no resultado dessa transformação e se surpreenda com a extensão das mudanças que fizeram uma construção totalmente anacrônica e sem expressão se tornar uma casa cheia de vida e personalidade!