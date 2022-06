26 passos para construir um terraço coberto no jardim

Quer construir um terraço coberto no jardim para aproveitar o final do verão? Vamos lá que ainda dá tempo! Hoje os arquitetos do estúdio Rudecco Construciones vão te mostrar como fazer isso seguindo 26 passos. Com um desenho simples, este livro de ideias vai te ajudar a criar um ambiente perfeito ao ar livre.

O projeto que apresentaremos tratou de remodelar um jardim que estava sendo utilizado e continha até uma fonte, mas uma cobertura fazia falta para proteger das intempéries climáticas. Com a intervenção, criou-se um ambiente novo, mais amplo, equipado com iluminação e mobiliário apropriado.

Veja como ficou!