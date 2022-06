6 maneiras corretas de armazenar alimentos!

Devido a diversidade das frutas, elas também podem variar no quesito conservação. Algumas delas devem ficar na geladeira e outras podem ficar fora. Selecionamos as mais comuns para dar uma informação mais focada.

Maçã– devem ficar em um local fresco e arejado por até duas semanas, como cestas e estante de frutas. Frutas cítricas – podem ficar em um lugar fresco com fluxo de ar. Melão – antes de serem cortados, os melões devem ser armazenados em ambientes frescos e secos, longe da luz solar. Abacaxi – o açúcar do abacaxi está concentrado na base. Por isso, pode-se armazená-lo de cabeça para baixo. Pêssego – coloque na geladeira quando estiverem totalmente maduros. Estas frutas devem ser guardadas em locais com temperatura ambiente. Pera – para apressar o amadurecimento das peras coloque-as junto com as maçãs. Morango – os morangos não funcionam bem próximos a água. Tome cuidado com a umidade. Deixe-os guardados no mesmo recipiente seco em que vieram do mercado.