90 m2 que parecem 120m2 graças à sala e a cozinha integradas

Como mencionamos, o área social inclui ainda a sala de estar que é ampla e luminosa. Na altura em que as fotografias foram tiradas, as únicas peças de mobiliário presentes eram o sofá moderno, o tapete e uma mesa de centro com rodas feita a partir de uma palete de madeira. O branco abraça a sala com delicadeza e nas paredes encontramos os mesmos destaques que no corredor.