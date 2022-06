Casa de madeira fantástica!

No Brasil as construções em madeira são pouco comuns, porque por aqui este tipo de construção ainda está associada, erroneamente diga-se, à moradia de pobres e, portanto, de menor qualidade. No entanto, trata-se puramente de uma visão equivocada. As casas em madeira mundo à fora servem de abrigo para pessoas de todas as faixas de renda e suas qualidades, estéticas e materiais, se equiparam – e às vezes até ultrapassam – às construções feitas do sistema tradicional de alvenaria de tijolos. O estilo também varia bastante, indo do rústico ao moderno.

A homify apresenta hoje uma residência de traços e preceitos modernistas revestida inteiramente de madeira, La Maison BBC. A casa está localizada em Bordeaux, na França, e foi projetada pelo estúdio de arquitetura Poly Rythmic. O projeto emprega alguns preceitos modernistas como o uso de pilotis, para erguer a casa do solo e liberar o espaço térreo, e do terraço jardim, que serve de área de lazer e, claro, de área verde. O interior é simples, aconchegante e encantador.

Curioso para desvendar os segredos e encantos desta cabana de madeira super moderna? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto surpreendente e sustentável, vencedor do prêmio Aquitain, na categoria construção sustentável 2013.