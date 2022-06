16 churrasqueiras e fornos a lenha que vão ficar incríveis no seu jardim!

Neste livro de ideias, juntamos algumas churrasqueiras e fornos a lenha para desfrutar ao máximo do exterior e do ar fresco da noite enquanto se prepara uma carne assada, uma pizza ou qualquer outro petisco para compartilhar com a família e os amigos.

Cada exemplo que temos para neste artigo conta com um estilo único que pode ser adaptado a qualquer conceito de um espaço já existente, como o quintal ou jardim de sua casa. Venha inspirar-se com estes excelentes exemplos desenhados pelos nossos profissionais do homify.