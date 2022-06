7 truques de decoração que você certamente não conhecia

A iluminação desempenha um papel fundamental para criar espaços confortáveis e elegantes. Você pode usar luzes no teto, no piso, nichos, luminárias de parede ou forros rebaixados de gesso com iluminação embutida. A ambientação só estará completa com um bom jogo de luz.

O mercado oferece uma grande variedade de lâmpadas para cada utilidade, seja difusa, clara, dirigida ou focal, conforme o necessário. Essas alternativas são muito mais interessantes do que se colocar dois ou três dicroicas como de costume. Atualmente descobrimos que é muito mais rico procurar iluminar os cantos, criando junto com a luz um ambiente mais amplo, explorado e interessante.