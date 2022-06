Dicas para organizar uma festa de boas vindas!

As festas de boas vindas no verão não precisam acontecer necessariamente no interior da casa. Para aproveitar o calor, por do sol e o clima agradável, as festas de boas vindas podem ser planejadas no jardim, na varanda ou no quintal. Apenas certifique-se de que o local escolhido para a festa será o suficiente para receber todos os convidados que se planeja receber. Leve em consideração as preferências do homenageado na hora de escolher o local do evento. Caso ele prefira espaços abertos, procure esse tipo de locação para a festa. Esta área externa presente no projeto da arquiteta Angela Meza é perfeito para festas de boas vindas no verão. Para mais dicas e ideias, confira Decoração de festas no jardim.