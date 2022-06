Apartamento no Rio de Janeiro mistura estilos com muito bom gosto

Quando vai mobiliar e decorar seu apartamento, logo pensa em que estilo escolher: clássico, moderno ou rústico, por exemplo. Mas já pensou em misturar estilos?

Isso é o que foi feito com maestria neste apartamento na cidade do Rio de Janeiro. Enquanto a sala de estar e varanda têm um estilo mais moderno, com móveis neutros e alguns itens que se destacam, a sala de jantar é clássica, com um lustre que não deixa enganar. Confira abaixo.