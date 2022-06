Em Curitiba, esta casa moderna é de tirar o fôlego!

Do lado de fora, a casa surge como uma caixa solta no ar, graças a discrição de seus pontos de apoio. Os detalhes lineares da fachada, que guiam até a fresta de vidro, dão um aspecto leve e contemporâneo ao conjunto. Ainda que com um tom claro, a caixa se destaca completamente – isso acontece devido ao contraste entre os materiais e suas respectivas cores. Além disso a combinação do concreto com a madeira tem um aspecto clean e super atual.

O toque final, com muito charme, fica por conta do jardim no acesso de pedestres: um paisagismo simples e moderno.