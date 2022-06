15 banheiros pequenos com madeira e pedra que vão te surpreender!

Você pode nem pensar nisso, mas o banheiro é um dos espaços mais utilizados da casa. Não é à toa que todos nós, pelo menos alguma vez, sonhamos em ter um banheiro amplo e bem decorado, perfeito para realizar nossas atividades cotidianas com calma e satisfação. No entanto, as novas tendências da arquitetura residencial têm tornado estes ambientes cada vez menores.

A boa notícia, é que um banheiro pequeno não significa um banheiro feio ou sem graça! Há muitas maneiras de fazer com que o espaço pareça maior e fique confortável, e uma delas é escolher os materiais certos. Assim, usando os materiais mais adequados para as paredes podemos decorá-lo de forma mais simples, sem encher o banheiro de elementos decorativos. Neste caso, o uso de pedra e madeira pode ser uma excelente escolha.

Se quer saber mais sobre esta solução, te convidamos a descobrir conosco os benefícios desta combinação através de projetos surpreendentes de nossos profissionais arquitetos de interiores. Comece já!