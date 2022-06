Quando a arquitetura encontra a natureza, a qualidade do ambiente habitável, seja um espaço residencial, comercial, industrial ou cultural, é muito mais visível e palpável. A natureza pode incrementar a qualidade estética e ambiental de um edifício de muitas maneiras. Façamos uma experiência de contrastes. Imagine um lugar sem jardim e sem natureza, com todo o espaço pavimentado de cimento ou pedras. Agora imagine este mesmo espaço com um jardim, com árvores frondosas, que provém sombra e folhas forrando o gramado, e plantas e flores que colorem e perfumam o ambiente. Não há nenhuma dúvida de que nos sentimos melhor naquele ambiente que nos propicia o contato com a natureza.

A homify apresenta hoje uma casa que dialoga com a natureza, proporcionando aos moradores o contato prazeroso e revigorante com a natureza. Localizada em Miami, na Ilha de Venetian, no sul da Flórida, a Casa Ilha Dilido construída nos anos 40 foi completamente renovada. O projeto de renovação foi realizado pelo estúdio Elías Arquitetura, que buscou preservar algumas características clássicas da construção original, agregar mais funcionalidade e tirar proveito da beleza do jardim frontal e dos jardins que circundam a residência e também do ambiente majestoso e tropical do lugar.

Curioso para desvendar todos encantos e o charme desta residência de forma e materiais simples, mas que esconde em seus jardins uma beleza exuberante e majestosa? Então confira conosco mais detalhes e imagens desta residência de estilo clássica transformada em uma residência contemporânea com o melhor do antigo e do novo em um estilo único.