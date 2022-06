8 móveis de jardim indispensáveis nesse outono

O jardim é um dos espaços mais especiais dentro de qualquer casa. Durante a infância, é esse o espaço que recebe as nossas brincadeiras e aventuras imaginárias. Durante a adolescência, é lá que nos recolhemos para ler livros de fantasia. Quando ficamos adultos, é lá que juntamos a nossa família para viver bons momentos junto à natureza e ao sol. Quando envelhecemos, é no jardim de nossa casa que desfrutamos do som do silêncio e da companhia de nossa paz interior.

Jardins bem cuidados funcionam como um paraíso pessoal e são ideias para relaxar. Montar e cuidar do próprio jardim possui efeitos terapêuticos, e pode ajudar a tratar de problemas como estresse e ansiedade. Dado o amplo leque de variedade que podem ser utilizados na criação do seu jardim, se faz indispensável um certo planejamento quando à estrutura dele. Além das plantas, árvores e flores, também é importante que se possua um mobiliário adequado para receber os momentos que serão vividos lá, bem como rodas de conversa, churrascos e confraternizações em geral.

Para te ajudar a escolher os móveis perfeitos para o seu jardim, selecionamos algumas referências de profissionais brasileiros que transbordam bom gosto e sofisticação em seus projetos! Confira e monte o seu jardim dos sonhos!