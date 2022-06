Mansão panorâmica no litoral do Rio

Com uma das vistas mais privilegiadas, a residência do nosso homify 360° de hoje foi renovada pela dedicada equipe de arquitetos da House In Rio, esse projeto possui 650 m² de área construída de frente para a baía carioca.

Localizada em um condomínio de luxo no bairro de São Conrado no Rio de Janeiro, essa casa é um verdadeiro refúgio para os seus proprietários. Com um terreno de mil m², a casa passou por um projeto de reforma assinada pelos arquitetos Jean-Luc Boucharenc e Rodrigo Cardoso. O objetivo do projeto era ampliar a residência e criar um home-office para que os proprietários pudessem trabalhar sem sair de casa.

Antes a casa possuía apenas 2 pisos e após o projeto ganhou mais dois, sendo agora um total de 4 pavimentos amplos com fechamento de vidro. O que antes era uma casa com espaços mal distribuídos se tornou um lar amplo e majestoso com espaços convidativos e cercados pelo azul do mar.