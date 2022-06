Tendência em quartos: camas modernas ao rés do chão

A cama baixa desse quarto com ares românticos deixa espaço para a suavidade da cor verde-água que toma a parede ao fundo e também as cortinas e as almofadas. Enfatizando ainda mais a atmosfera de sonho, os adesivos brancos que trazem passarinhos à mesma parede conferem movimento ao ambiente, que fica também elegante com a luminária de teto com cúpulas brancas.