7 Ideias para repaginar a casa

Existem alguns espaços da casa que com a passagem do tempo perdem a sua função e se tornam verdadeiros depósitos de bugigangas. Porém, com um pouco de sensibilidade e criatividade é possível transformar estes espaços ociosos em espaços funcionais, confortáveis e elegantes. Por exemplo, um cômodo inutilizado pode dar vida a um dormitório de visitas, uma garagem ociosa pode dar vida a uma academia e assim por diante. O importante é repaginar os ambientes sem uso e dotá-los de novas funções de acordo com as sua necessidades funcionais.

Neste artigo apresentamos sete sugestões e ideias de repaginação de espaços ociosos para inspirar você a criar novas funções para os espaços sem uso e torná-los em lugares atrativos da casa.