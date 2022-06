Como decorar com vasos

A vantagem de utilizar vasos na decoração é a praticidade de mudar e incrementar as qualidades estéticas do ambiente com poucos gestos e de forma rápida. No entanto, a escolha do vaso ideal exige alguns cuidados quanto à materialidade, a forma, as cores e o estilo. Neste projeto, os vasos ornamentais, além de trazerem plantas para dentro do ambiente, dialogam com a estética geométrica, de linhas predominantemente retas e com as cores brancas do ambiente, tornando-o mais sofisticado e elegante.