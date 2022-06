7 exemplos de que ter salas integradas é a melhor opção para casas pequenas

Ainda que a integração junte todos os espaços em poucos metros, é importante manter a personalidade de cada um dos ambientes, para que cada ambiente tenha sua própria atmosfera.

Neste lindo projeto, notamos as lindas escolhas que singularizam cada um dos ambientes: o lindo revestimento estampado na cozinhainte, o balcão de vidro que divisa a sala de jantar e o mobiliário azul do living que, somado à presença do amarelo no balcão ao fundo, garantem vibração e criatividade no lar.