6 dicas para ter uma fachada inovadora!

Um jardim vertical pode ser a grande estrela do projeto de sua fachada, como um sinal de cuidado e alegria que combina grande uma treliça de madeira com uma parede verde. Frescor ideal!

Para implantar uma ideia como esta, faz-se necessário conhecer alguns dos grandes benefícios de aplicar vegetação na fachada, uma das melhores coisas que você pode propor às paredes para reduzir o stress, as emissões de captura de carbono, reduzir a temperatura interna da casa, isolar o ruído da rua e absorver os gases nocivos para a saúde. Juntamente com esses benefícios, temos um look com estilo e originalidade. Com certeza será difícil recusar-se a colocá-lo em uma parede da sua fachada!