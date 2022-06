Baús e malas decorativas

Na Olhar o Brasil você encontra este modelo de báu de madeira rústica com estampa colorida e descontraída, para incrementar a decoração da sua casa, com um toque vintage e irreverência. Além de ser um acessório diferencial, de estilo vintage, atraente e charmoso, o baú é bastante útil para armazenar objetos e, portanto, contribui com a qualidade estética e com a organização do ambiente.