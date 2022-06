Casas fantásticas revestidas com espelhos

No Brasil, nosso clima tropical e abundância de sol e calor dificultam o uso de grandes planos de vidros espelhados, devido ao problema da reflexão dos raios solares e do consequente desconforto térmico e visual. No entanto, como neste projeto residencial, assinado pelo escritório ZAAV Arquitetura, é possível combinar detalhes em vidro espelhado para dar à fachada um aspecto sofisticado e contemporâneo. Além disto, esta solução dá mais privacidade ao morador do que o vidro, já que a superfície espelhada impede a vista do espaço interior.

