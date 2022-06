7 dicas fáceis para você cuidar da limpeza das pastilhas de vidro

Há algum tempo que as pastilhas de vidro viraram tendência e não saíram mais. Além de serem muito charmosas e apresentar um grande leque de cores, elas podem ser usadas em diferentes ambientes da casa, tanto área externa (área de lazer, piscina) como interna (cozinha, banheiro, sala) e também no piso. A sua aplicação também é mais fácil e produz poucos resíduos, garantindo também uma redução na perda de material. O revestimento pode ir por cima de metais, azulejos, vidro, MDF, paredes com massa fina e com pintura a óleo ou látex.

Outro ponto positivo é que as pastilhas nunca perdem o brilho e a manutenção e limpeza são menos complicadas, ou seja, é uma ótima opção para sua casa. Quer mais detalhes sobre como fazer a limpeza correta do revestimento? Veja as sete dias que preparamos para este livro de ideias.