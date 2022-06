A estética da madeira na arquitetura

Neste projeto de torre residencial, localizado em Lugano, na Suíça, o escritório SPBR Arquitetos criou um edifício com planos opacos, revestidos de madeira, e planos transparentes, revestidos de vidro. A razão da escolha pelo revestimento de madeira é o ótimo rendimento térmico da madeira, contribuindo com o conforto ambiental e com o desempenho energético do edifício.