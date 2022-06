Casa em Goiânia supera todas as expectativas

O living room é amplo e bem iluminado. As superfícies brancas e o piso de mármore, de cor clara, maximizam a difusão da luz natural. No entanto, apesar da integração espacial, do pé direito duplo e da luz natural abundante, o destaque do living room é o mobiliários e as peças acessórias de linhas clássicas e detalhes em dourado. Destaque para o conjunto de vasos exuberantes situados sobre o aparador.