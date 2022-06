32 fotos que vão fazer você se apaixonar pelo estilo rústico

Certamente um simples em estilo rústico não pode reproduzir todos os aspectos da vida do passado e os valores relacionados à tradição. Mas você pode recriar um ambiente que transmita em parte algumas dessas sensações com grande estilo: com uma grande mesa de madeira, por exemplo, é possível dar um toque clássico para a sala de jantar. Você também pode criar uma cozinha perfeita em estilo country, talvez usando a madeira para gavetas e outras partes. O estilo rústico também significa intimidade e acolhimento, então se você procura transformar a casa em um lugar onde você sempre pode se sentir seguro e bem-vindo, esta é a grande aposta!

Para inspirá-lo, reunimos 32 projetos de interiores neste estilo magnífico! Inspire-se…