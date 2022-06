Cada cômodo deste apê em São Paulo é um deleite para os olhos

Localizado em Alto do Pinheiros, um bairro paulistano de classe média alta, este apartamento tem uma estética muito particular – os cômodos parecem ter saído de fotos de hotéis elegantes. O belo projeto é do estúdio Alice Martins Flávio Butti, uma empresa de arquitetura e design sediada no Brasil, que é especializada em design de interiores comerciais e residenciais. Eles aderem a uma filosofia de design que prioriza a funcionalidade, bem como conforto e estilo.

Estilo é o que não falta nesta moradia espaçosa e muito interessante! Pra comprovar o que estamos falando, você só precisa fazer um tour com a gente! Vamos lá?