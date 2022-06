Apartamento em São Paulo integra perfeitamente os ambientes

A sala tem três ambientes que são todos integrados. Em primeiro plano, temos a mesa da sala de jantar. No meio uma real sala de estar, com poltronas confortáveis e uma mesinha de centro. Já ao fundo, uma sala para assistir à televisão, que se assemelha mais a uma sala de estar clássica.

Para facilitar a fluidez na integração do ambientes, todos os itens são de cores sóbrias, trazendo uma decoração neutra. Para a divisão são usados os próprios móveis e no caso do ambiente do meio, um tapete também neutro: cinza.