Antes e Depois: A reforma simples que deu muito certo

A nova decoração do quarto conta com elementos de toque acolhedor, como o tapete felpudo e as almofadas crochê. Com ótima iluminação natural, o espaço precisou apenas de uma luminária de design criativo para trazer luz à noite. O espaço conta ainda com uma pequena mesa de madeira complementada com a cadeira de design moderno para as atividades de home office. Simplesmente lindo!