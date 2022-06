7 ideias profissionais para deixar seu banheiro mais artístico

Que o banheiro é muito importante no lar, todo mundo sabe. O que nem todos aproveitam, são as inúmeras ideias de decorações criativas para deixá-lo ainda mais agradável.

Como o homify é o lugar preferido para fazer do seu lar o melhor lugar do mundo, não poderíamos deixar de trazer ótimas ideias para deixar ainda mais perfeito este seu espaço para relaxar com boas duchas.

Pensando nisto, reunimos ótimas dicas de banheiros com decorações realizadas por profissionais que esbanjam criatividade em seus projetos.

Abaixo, nossa lista mostra a você 7 banheiros que foram muito além das cores neutras em sua decoração. Seja com o uso de papeis de paredes, tapetes ou contrastes nas peças de decoração, estas boas ideias trarão ótimas possibilidades para aprimorar a decoração deste espaço no seu lar.

Siga conosco, confira e inspire-se!