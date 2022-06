Transformação total: apartamento ganha vida após remodelação

Algumas remodelações que vemos aqui pelo homify parecem fazer milagres, mesmo usando poucos recursos. Este é o caso do projeto que visitaremos hoje, na Alemanha. Sob o comando do estúdio RAUM², um apartamento antiquado e escuro, ganhou uma cara totalmente nova. O principal conceito desta renovação, foi criar uma atmosfera moderna, sem passar por grandes intervenções, mas com maior foco em renovar o mobiliário, inserir uma nova paleta de cores e trazer um projeto de iluminação incrível.

Ficou curioso? Então continue conosco para descobrir mais sobre esta transformação!