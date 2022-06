Pequeno, moderno e colorido: a transformação desse apê vai te encantar!

Mesmo sem trocar os acabamentos e equipamentos, a cozinha ganhou um aspecto completamente novo e quase parece um outro ambiente. Para resolver a questão da iluminação, a arquiteta optou por instalar luminárias em pontos chave do espaço. Por exemplo, uma luminária pendente principal sobre a mesa de jantar é combinada à outras menores na bancada de trabalho para auxiliar nas tarefas cotidianas. Esta iluminação cria uma atmosfera acolhedora e convidativa, transformando a a cozinha em um lugar perfeito para longas refeições.

A decoração é um mix de design moderno e retrô para combinar com os equipamentos que são mais antigos. Esta linguagem dá um aspecto charmoso ao ambiente. Em geral, as cores aplicadas na decoração são claras e sóbrias, assim têm um contraste interessante com o piso e bancada que são mais escuros.