40 fotos de um refúgio campestre

Entre as maravilhosas paisagens italianas destacam-se 4 casas brancas. As vinheiras, o silêncio e a brisa suave convidam a conhecer melhor. Essa moradia representa bem uma marca do passado, por dentro e por fora. Rústica e muito elegante, a habitação é um verdadeiro sonho para os que não dispensam dias em contato direto com a natureza e onde o tempo é apenas um detalhe. Os interiores são de um requinte campestre muito aconchegante e clássico, onde peças antigas prevalecem sobre outras mais atuais. As cores quentes e a madeira presente em todas as divisões convencem qualquer um. Garantimos que a visita pelas 40 imagens a seguir será inesquecível, vamos lá?