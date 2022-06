8 exemplos fantásticos de reformas para a sala de estar

Neste projeto, a principal mudança da sala de estar está na reformulação do mobiliário planejado. O que era antes um espaço visualmente carregado com muitos elementos escuros, passou a ganhar mais leveza e conforto com elementos de cores claras.

A linda estante planejada com prateleiras conta com fundo espelhado para refletir a iluminação e trazer mais profundidade para o local. A distribuição de luminárias LED nos vãos do teto em gesso traz um belíssimo efeito visual valoriza a elegância no espaço.