Gosta de decoração contemporânea? Inspire-se

O escritório Markham Stagers, localizado em Barcelona é dedicado a projetos de interiores. O seu trabalho é focado na remodelação de apartamentos e casas tornando-as assim mais atraentes para compra e venda, ou mesmo com fins habitacionais.

O trabalho destes profissionais está sempre de acordo com o perfil do cliente, com a sua personalidade e estilo de vida, criando desta forma projetos personalizados. As imagens seguintes retratam os interiores de uma decoração contemporânea para uma família jovem e dinâmica.

Agora, deixe-se impressionar pela arquitetura e pelo design espanhol. Confira!