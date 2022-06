Ano do galo: 6 dicas para atrair a sorte para o seu quarto!

Passamos boa parte do nosso tempo no quarto em estado de relaxamento. É onde carregamos a nossa energia para o próximo dia, depois de uma bela noite de sono! Por isso é importante que o ambiente seja decorado de maneira harmoniosa e com elementos chaves para gerar boa energia. Caso contrário, iremos atrair a má sorte se o espaço não for organizado de forma adequada.

Entramos no último dia 28 de janeiro, no Ano do Galo – que é um signo do calendário chinês, que caracteriza pessoas cheias de coragem, honestidade e ambição. 2017 será contagiante com uma energia dinâmica, cheio de mudança, de novas ideias e oportunidades, então é perfeito para levar toda essa boa nova para o seu dormitório e deixá-lo com um campo energético positivo.

Não importa o que seu quarto pareça no momento, tome nota destas dicas e coloque de lado os tabus de projeto mencionados firmemente no passado – eles não têm lugar em 2017! Bora conferir!