24 Fotos maravilhosas de ambientes abertos e integrados!

Hoje falaremos sobre espaços abertos e integrados, mas não daquele tipo de loft inatingível, e sim daqueles espaços que podem ser obtidos depois da desconstrução de divisões desnecessárias da sala de estar. Ao combinar a cozinha, sala de estar e de jantar em um mesmo ambiente, você certamente vai ganhar mais espaço e, sobretudo, mais luminosidade. Além de melhorar o relacionamento com os familiares, a mudança ainda deixa qualquer lar mais moderno, afinal de contas hoje é quase impensável ter em um apartamento com menos de 80 metros quadrados uma cozinha separada da sala, certo?

Depois de demolir todas as divisões desnecessárias sempre fica aquela dúvida: como funciona para decorar um espaço aberto com muito bom gosto? Como mostraremos nos 24 exemplos abaixo, uma ilha na cozinha é quase essencial, mas também com uma kitchenette você pode criar interessantes divisões graças à posição estratégica da mesa de jantar ou sofá. Além disso, recomendamos que você preste sempre atenção aos revestimentos, que fazem toda a diferença. Os tijolinhos, por exemplo, podem criar uma parede interessante e sempre moderna.

Vamos começar com áreas de estar relativamente simples para aqueles apartamentos com menos de 60 metros quadrados até chegar a espaços maiores, onde existem outras obras que criam divisões parciais. Inspire-se!