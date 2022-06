10 Maneiras Criativas Para Mudar A Iluminação Da Sua Casa

Na hora de escolher o tipo de iluminação para determinado ambiente da sua casa ou apartamento, é importante analisar o local antes, as dimensões, a funcionalidade, principalmente as cores que devem predominar, e aí sim, decidir pelo modelo adequado e qual o clima que você deseja criar em cada cômodo do seu lar.

O mercado oferece uma diversidade de lâmpadas para iluminar um ambiente e você também pode brincar com os estilos: industrial, minimalista, acolhedor ou optar pelas luminárias mais clássicas para decorar. Claro que tudo dependerá do seu gosto pessoal e do seu orçamento.

Por isso, vamos conferir 10 ambientes iluminados de maneira criativas. Inspire-se!