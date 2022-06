18 imagens de uma casa maravilhosa

Logo vemos a cozinha do interior da casa que, como os demais espaços, busca a integração e o conforto. A solução encontrada foi a instalação de uma ilha com cooktop no centro do ambiente, na qual está uma bancada de refeições. Os equipamentos são embutidos. O estilo rústico aparece na estante em madeira, no piso decorado verde e na parede de tijolos.